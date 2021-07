De knoop is doorgehakt: Marktrock Poperinge gaat door

Ondanks onzekere wolken zoals de coronapandemie wagen ze toch de sprong in het diepe. "We voelen ons "maatschappelijk verantwoordelijk" voor onze leveranciers, want elk event zal hen een beetje steunen in de heropbouw. Daarnaast willen we de bezoekers na een jaar 'in hun kot' terug prikkelen voor een leuke(re) zomer", klinkt het.

Line-up

Vrijdag 27 augustus staan zowel het duo Nicolas/Biezen, Rhea en Crystal Moon op het podium. Zaterdag zakken Among the Saints, Belgian Quo Band, Cleymans & Van Geel, Ertebrekers, Smashdance en DJ Wout af naar Poperinge om het festival in stijl af te sluiten.