In ’t Folk in Dranouter sluit het Experience-museum na 15 jaar de deuren. Over ruim een jaar komt ‘De Klankmakerij’ er in de plaats.

In de voorbije jaren zijn 100.000 bezoekers langsgekomen in het museum. De geschiedenis van de folkmuziek stond er centraal. Het was een interactief museum, niet alleen met filmpjes en veel muziek, maar ook met een dansvloer en accordeonstoelen om zelf te maken. De technologie is ondertussen sterk geëvolueerd en daarom wil vzw Dranoeter het over een andere boeg gooien met De Klankmakerij.