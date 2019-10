De vraagprijs bedraagt 2,6 miljoen euro. De Karmeliet is al drie jaar gesloten, het voormalige restaurant in de Langestraat wordt nu uitgebaat als feestzaal. Het is niet voor het eerst dat het gebouw te koop staat. Dat was ook al zo tijdens de sluiting van het restaurant. Maar toen besloot chef Geert Van Hecke om toch nog niet te verkopen. Van Hecke baat nu een ander, meer kleinschalig restaurant uit, Zet'Joe, ook in de Langestraat.

