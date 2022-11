De Karmeliet 6 weken open, gerund door studenten

Voormalig driesterrenrestaurant De Karmeliet in Brugge is weer open. Niet met chef Geert Vanhecke achter het fornuis, maar studenten van de opleiding Culinary Arts van Hogeschool VIVES.

Vorig academiejaar mochten ze al eens een weekje proeven van het echte werk, in hun tweede jaar nu krijgen ze zes weken de tijd om te ontdekken hoe je een toprestaurant runt. Lode Vanwildemeersch, opleidingshoofd bachelor hotelmanagement: "In de opleiding zelf ligt de nadruk sterk op de keuken. Maar tijdens de zes weken staan de studenten ook helemaal voor de bediening in. Dus op dat vlak gaan ze vorderingen maken. En een tweede aspect zal zeker ook zijn, nu dat het tweedejaarsstudenten zijn, dat ze ook het management gaan moeten bekijken. Echte kostenrekeningen gaan bekijken, de opbrengsten, analyses gaan maken."

De Karmeliet is al zes jaar dicht, maar het publiek is de sterrenzaak duidelijk nog niet vergeten. Een plaatsje reserveren voor de komende zes weken kan niet meer, alles zit vol. Marie Lowyck, student: "Veel mensen verwachten natuurlijk veel, omdat we studenten zijn van Culinary Arts en we werken in de Karmeliet, maar ik denk toch dat het zal lukken. We gaan een goeie indruk proberen te maken. We zijn de chefs van morgen, dus het zal wel moeten."

Geert Vanhecke is peter

Geert Vanhecke is peter van het project. Hij proeft en geeft de studenten ook wat goeie raad mee. Geert Vanhecke, sterrenchef: "Een paar jaar goed gaan leren, een jaar of 4, 5. Voor ik een eigen zaak heb gestart, heb ik 8 jaar gewerkt in Parijs, in Brussel, in Lyon. En dat is voor mij een goeie school geweest."

Volgend jaar kunnen derdejaarsstudenten wellicht op uitwisseling naar het gerenommeerde instituut Paul Bocuse in Lyon. Het samenwerkingsakkoord is bijna rond.