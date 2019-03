De Halve Maan leert Zuid-Koreanen Brugs tarwebier drinken

Brouwerij De Halve Maan uit Brugge heeft in Zuid-Korea een contract gesloten met importeur BTR Commerce om zijn bieren, waaronder het "Brugs Tarwebier" of in het Frans "Blanche de Bruges", daar te verdelen.

Het bedrijf is er samen met het koningspaar op staatsbezoek aan het land. Vlaams minister van Economie Philippe Muyters tapte het eerste biertje van het merk op Zuid-Koreaans grondgebied.

De Halve Maan exporteert al naar meer dan veertig landen. Bijzonder is dat de brouwerij ook "Brugs Tarwebier" zal uitvoeren naar Zuid-Korea. De Halve Maan sloot eerder dit jaar een akkoord met Alken-Maes om de productie van het witbier over te nemen en het bier opnieuw in het centrum van Brugge te brouwen onder zijn oorspronkelijke naam. Bij Alken-Maes heette het "Brugs". Nu zal het bier dus ook verkocht worden in cafés en speciaalzaken in Zuid-Korea.

Populaire aroma's

De "Blanche de Bruges" is een witbier van tarwe, gebrouwen met koriander en curaçao-sinaasappelschillen. Die typische aroma's zijn erg populair in Azië. Andere bieren van De Halve Maan waren al beschikbaar op sommige plaatsen in Zuid-Korea, zoals "Brugse Zot" en "Straffe Hendrik". Het contract met BTR Commerce moet de aanwezigheid van die merken nog versterken.

