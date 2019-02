Het witbier van Alken-Maes wordt voortaan door brouwerij De Halve Maan gebrouwen. Bovendien krijgt het bier opnieuw de oorspronkelijke naam Brugs Tarwebier of Blanche de Bruges in het Frans. Hiermee keert het iconische merk terug naar haar roots. De familie Vanneste heeft vijf generaties traditie in het brouwen van witbier in Brugge.