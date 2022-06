De Haan wil andere locatie voor festival Beachland

Het voorval kwam voor op de gemeenteraad. Daarop gaf burgemeester van De Haan Wilfried Vandaele dit antwoord: "Het Agentschap Natuur en Bos heeft nieuwe voorwaarden opgelegd. Door corona kon het festival twee jaar niet doorgaan. Daardoor zijn onder andere embryonale duinen ontstaan. Die mogen we nu niet aantasten."

Geen toelating

"We hebben Blankenberge laten weten dat ook wij ons achter die voorwaarden scharen", zegt de burgemeester. "Bovendien hebben we gezegd dat we vanaf volgend jaar geen toelating meer zullen geven voor Beachland op ons grondgebied, omdat het volgens ons onmogelijk is om zo’n festival te houden zonder de duinen te beschadigen.”

Het vorige gemeentebestuur van De Haan had Blankenberge de toelating gegeven om het festival te organiseren zonder dat elk jaar opnieuw te moeten aanvragen. Volgens Vandaele is die toezegging waardeloos omdat meerjarige verbintenissen door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden, en dat is niet gebeurd.

Zeebrugge?

Omdat de organisatie en de publiciteit voor de editie van begin juli al volop loopt, steekt De Haan voor dit jaar geen stokken meer in de wielen. Volgens De Haan beseft ook Blankenberge dat het zich niet aan de opgelegde voorwaarden kan houden. Daarom zou het festival eventueel verhuizen, richting Zeebrugge.