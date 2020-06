De Concessie is een villawijk in het centrum van de kustgemeente waarbij de woningen beschermd zijn zodat het typische stadsgezicht tot op heden bewaard blijft. Het gemeentebestuur van De Haan en Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) onthulden één van de tien panelen in het park La Potinière. Naast de panelen is er ook een brochure in vier talen en een herdenkingsmunt als aandenken.