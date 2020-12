De Haan verbiedt consumptie alcoholische dranken op openbaar domein

Kustgemeente De Haan verbiedt vanaf 18 december de consumptie van alcoholische dranken op het openbaar domein. Dat meldt burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) vrijdag. De gemeente wil zo samenscholingen in open lucht vermijden tijdens de feestdagen....

De Haan wil zich extra wapenen tegen de eindejaarsperiode in coronatijden, aangezien er veel volk wordt verwacht aan de kust en het ernaar uitziet dat mensen ondanks de maatregelen toch zullen samenkomen.

18 december tot 15 januari

Daarom is het tussen 18 december en 15 januari verboden om alcohol te consumeren op het openbaar domein. Dus ook op het strand mag geen alcohol worden geconsumeerd. "In De Haan hebben wij de laatste dagen nog steeds geen dalende curve. Integendeel, wel besmettingen in alle wijken en ook vrij veel overlijdens. Daarom zijn er extra maatregelen nodig", klinkt het bij burgemeester Vandaele.