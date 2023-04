De Haan lanceert nieuwe 'meeuwenzakken' om straatafval te verminderen

Vanuit de gemeente kwam een oproep aan inwoners in Wenduine uit sector T om deel te nemen aan het uitgebreider proefproject met de 'meeuwenzak'. Daarbij kan elke inwoner of tweedeverblijver uit die zone deelnemen en gratis vijf testzakken krijgen. In ruil moeten de deelnemers een korte vragenlijst invullen bij elke ophaling van hun zak.

Straatafval verminderen

Straatafval is een probleem waar heel wat kustgemeenten mee kampen. De zakken zijn dan ook speciaal dik genoeg gemaakt, zodat meeuwen ze minder snel kunnen openpikken. Daardoor belandt er minder afval op straat.

De zakken zijn donkerder van kleur, maar het gaat vooral om de dikte. "Doordat de zak dikker is kan de meeuw moeilijker in de zak geraken. We merken in het kleinere proefproject dat de meeuw het gewoon opgeeft en het daarbij laat", vertelt Schepen van afvalbeheer in De Haan-Wenduine Marleen De Soete.

In een zoveelste proefproject gaan 25 gezinnen nu de nieuwe zakken uittesten. Daarna volgt een evaluatie en kunnen de zakken misschien ook ergens anders aan de kust gebruikt worden.