De Haan, Koksijde en Mooimakers ondernemen actie tegen sigarettenpeuken

Er kwamen al meer dan 4.500 sigarettenpeuken terecht in het milieu en dat zorgt voor een grote milieuproblematiek. Mooimakers zorgt deze zomer voor een campagne tegen sigarettenpeuken op de grond. Hun peukenbakfiets stopt dit weekend in De Haan en Koksijde.

Mooimakers, een initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen, focust deze zomer op het opruimen van sigarettenpeuken op de grond. Dat doen de organisatie via een tour met een peukenbakfiets langs de Belgische kust in combinatie met zwerfvuilhandhaving. De bakfiets stopt vandaag in De Haan en morgen in Koksijde. Bij de bakfiets kunnen mensen hun peuk kwijt en krijgen ze een zakasbakje aangeboden.

De bakfiets

Mooimakers trekt met een bakfiets langs de Belgische kust om rokers aan te sporen om hun peuken achter te laten in de peukenbakfiets. Mooimakers hoopt op deze manier mensen te sensibiliseren dat peuken niet op de grond horen of in het rioolputje.

Deze bakfiets met een missie arriveert deze zomer niet enkel in De Haan en Koksijde, maar bezoekt tal van kuststeden. In juli fietst de bakfiets onder meer door Middelkerke en Oostende. In de maand augustus kom je de bakfiets tegen in Bredene, De Haan-Wenduine, Blankenberge, Zeebrugge en Knokke-Heist.