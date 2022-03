De Haan huurt hotel af voor Oekraïense vluchtelingen

Het opvanginitiatief loopt voorlopig voor vijf maanden.

De eerste mensen kunnen er al dinsdag intrekken. Burgemeester Wilfried Vandaele: “Wij zetten in de eerste plaats in op collectieve opvang. Daarvoor maakten we een akkoord met de eigenaars van dit hotel. In de 14 kamers kunnen er 30 mensen opgevangen worden. Desnoods kunnen we ook enkele gebouwen van de gemeente en het OCMW omvormen voor tijdelijke opvang.”

In het kader van de federale actie #plekvrij meldden zich al een 15-tal particulieren aan die een woning of appartement ter beschikking stellen. Het OCMW houdt die adressen bij, maar De Haan geeft dus de voorkeur aan collectieve opvang. “Mensen die samen in eenzelfde gebouw verblijven, zijn ook een steun voor elkaar. Vaak zijn die mensen getraumatiseerd en via collectieve opvang kunnen we ze beter begeleiden”, zegt schepen van Sociale Zaken Marleen Schillewaert-Vercruyce.