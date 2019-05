De Haan eerste 'kleine gemeente' met elektrische steps

De Haan is daarmee de eerste kleinere gemeente in België waar dergelijk project wordt gelanceerd. De Haan komt zo in het rijtje van grote steden als Roeselare, Kortrijk en Oostende. Voor dit project werkt De Haan samen met Flash, de grootste deelstepaanbieder in Europa.

Marleen De Soete, schepen van mobiliteit : “Een duurzaam mobiliteitsbeleid staat bij ons hoog op de agenda. We hebben besloten om dit pilootproject op te starten omdat we geloven dat deelmobiliteit een belangrijke oplossing kan zijn voor verschillende mobiliteitsproblemen. Met de elektrische steps hopen we De Haan ook vlotter bereikbaarder te maken voor inwoners en toeristen. Daarenboven zijn ze een rage en geven ze onze gemeente een hip imago. We hebben dit project ook op voorhand met fietsenhandelaars afgetoetst.”

In totaal zullen er 100 elektrische steps worden verspreid over De Haan en zijn deelgemeenten. Het gebruik ervan is eenvoudig. Met een app vind je op je smartphone de dichtstbijzijnde step die je met een scancode kan ontgrendelen. Na gebruik, parkeer je de step. De kostprijs voor een rit bedraagt eenmalig 1 euro om te ontgrendelen en 15 eurocent per minuut. ’s Avonds worden de deelsteps verzameld om ze te deponeren op één van de hotspots binnen de gemeente.