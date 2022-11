De grootste kerstboom van Kortrijk komt uit.... Kortrijk.

Vandaag wordt de grootste kerstboom van het land geplaatst op de Grote Markt in Kortrijk. En die komt niet uit de Ardennen, maar uit een voortuin in Marke, deelgemeente van Kortrijk.

De boom is eigendom van Ann-Pascale Mommerency en Koen Van de Geuchte. Maar ze wilden hem weg, omwille van veiligheidsredenen. Hij wordt te hoog, zeggen ze. Het koppel is blij dat hun boom niet zomaar verdwijnt, maar eerst nog even op de markt zal staan. En dat ze zo een andere boom uit de Ardennen ‘redden.”

Om 16 uur is de men begonnen met de voorbereidingen voor het kappen van de kerstboom in de Sperlekestraat. Rond 17 uur start het effectieve zagen van de boom. Het vervoer naar de Grote Markt is voorzien rond 21 uur. Daar wordt de boom meteen in een koker geplaatst. Hij zal 8.000 lichtjes en 2.600 kerstballen krijgen. (lees verder onder de foto)

Inwoners en bezoekers van de stad kunnen via een QR-code een gokje wagen hoe hoog de kerstboom precies is. De beste gokker ontvangt een Kortrijk Cadeaubon van 100 euro.