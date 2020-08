De Groene Kring moedigt staycation aan met stropoppen

De Groene Kring, een organisatie van jonge land- en tuinbouwers heeft zo'n 30 stropoppen over West-Vlaanderen verspreid. Alle locaties worden op een digitale kaart geplaatst, zodat iedereen een route kan uitstippelen om de pracht van het platteland te ontdekken.

De Groene Kring, een organisatie van jonge land- en tuinbouwers, geeft wat extra kleur aan staycation, ofwel vakantie in eigen land. De jonge boeren hebben over heel Vlaanderen zo'n 140 stropoppen opgesteld. In West-Vlaanderen staan er zo'n 30 à 40.

Alle locaties worden samen op één digitale kaart geplaatst, zodat iedereen een fietsroute kan uitstippelen om de poppen te bewonderen, en zo ook de pracht van het Vlaamse platteland te ontdekken. Bij elke stropop plaatste de Groene Kring een weetje over de landbouw, zodat voorbijgangers iets opsteken over de sector waar de jonge landbouwers trots op zijn.