De Gavers biedt verfrissing op late zomerdag

Niet alleen aan de kust, maar ook in het provinciedomein De Gavers bood het water dit weekend verfrissing. Het werd druk aan de zwemzone in Harelbeke, maar extra bewaking en redders konden de menigte opvangen.

Wie de file naar zee wou vermijden en toch nood had aan een frisse duik, kon dit weekend ook terecht in De Gavers. Om alles veilig te laten verlopen, controleert security. Het stilstaande water stelt sommige zwemmers ook meer gerust dan een zee met stroming.

"We hebben een extra redder ingezet voor vandaag", vertelt Hanne Vandesompele van het bezoekerscentrum. "Er kunnen tegelijkertijd 700 mensen in de zwemzone." Zondagnamiddag was het domein nog niet volzet. De hele maand blijft de zwemzone open in het weekend.