De fauw stelt schepencollege voor: een overzicht

Toekomstig burgemeester van Brugge, Dirk De fauw, heeft deze ochtend zijn schepencollege voorgesteld. Zijn partij CD&V vormde een coalitie met Open VLD Plus en sp.a.

Als burgemeester is De fauw (CD&V) bevoegd voor algemeen beleid, coördinatie, informatie, communicatie, veiligheid, verkeer en mobiliteit, vergunningen op gebruik openbare weg, havenbeleid, regio overleg en netwerking, cel strategie en analyse, Europese aangelegenheden, stedenbeleid, public relations & onthaal en noord-zuid en diversiteit.

Mathijs Goderis (sp.a) wordt eerste schepen, hij vervangt Annick Lambrecht die verhinderd is zolang ze federaal parlementslid is. Zoals geweten staat sp.a geen cumuls toe. Goderis wordt schepen van jeugd, studenten, preventie en dierenwelzijn.

Mercedes van Volcem (Open VLD Plus) wordt schepen van openbaar domein en financiën, eigendommen, erediensten en algemeen bestuur. Franky Demon (CD&V) krijgt ruimtelijke ordening, leefmilieu en sport als bevoegdheden bij zijn schepenambt.

Philip Pierins (sp.a) wordt voor drie jaar schepen van toerisme, daarna neemt Mieke Hoste (sp.a) over. Ann Soete (Open VLD Plus) wordt op 1 juli 2021 opgevolgd door Jasper Pillen (Open VLD Plus). Zij krijgen bevolking en onderwijs onder hun vleugels.

Blontrock schepen van Cultuur

Nico Blontrock (CD&V), die de radio ruilde voor de politiek, wordt schepen van cultuur in Brugge. Minou Esquenet (CD&V) is de nieuwe schepen van klimaat, energie en leefmilieu, smart city en facilitair beheer.

Daarnaast wordt Martine Matthys (CD&V) schepen en na 2 jaar opgevolgd door Pieter Marechal (CD&V). Hun bevoegdheden zijn: personeel en organisatie, cluster klant en administratieve vereenvoudiging en welzijn. Pablo Annys (sp.a) is de negende schepen, hij is verantwoordelijk voor flankerend onderwijsbeleid, werken en ondernemen. Annys is ook voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (huidig OCMW) en voorzitter van Mintus.

