De fauw nu echt aan zet in Brugge

Ook in Brugge zul je voortaan enkele nieuwe gezichten zien in het schepencollege en de gemeenteraad.

Burgemeester Dirk De Fauw, die enkele dagen geleden de eed aflegde, zit de nieuwe ploeg voor. Hij leidt een coalitie van CD&V, sp.a en Open Vld. Renaat Landuyt, die zes jaar lang de scepter zwaaide over de Breydelstad, heeft zijn zitje doorgegeven aan een partijgenoot en zal dus niet meer te zien zijn in de gemeenteraad. De N-VA blijft in de oppositie zitten, net als Groen en Vlaams Belang.

Bij de installatie van de gemeenteraad moesten enkele lokale politici weer trouw zweren aan hun mandaat. Dat was onder meer het geval voor de schepenen Pablo Annys en Minou Esquenet. Voor Ann Soete (ex-N-VA en nu Open Vld Plus) was dat voor het eerst. Zij wordt bevoegd voor bevolking en onderwijs. Radiomaker Nico Blontrock (CD&V) mag zich dan weer uitleven op het departement cultuur.