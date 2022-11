De fauw blijft lijsttrekker voor CD&V in Brugge

In Brugge maakte het lokale CD&V bestuur haar lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024. Huidig burgemeester Dirk De fauw trekt opnieuw als nummer 1 voor CD&V Brugge naar de stembus, maar ook schepen Franky Demon wordt een boegbeeld in de komende verkiezingscampagne.

Het partijbestuur en de partijraad van CD&V Brugge hebben hun stem voor de lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen uitgebracht. Burgemeester Dirk De fauw blijft net zoals bij de vorige verkiezingen lijsttrekker voor CD&V.

Tandem De fauw - Demon

Voor schepen Franky Demon is er een bijzondere rol weggelegd. Dirk De fauw en Franky Demon zullen namelijk een tandem vormen in de komende verkiezingscampagne. Als CD&V na de volgende verkiezingen weer zou besturen, dan zal De fauw in de loop van de volgende legislatuur de sjerp doorgeven aan Demon.