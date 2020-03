De fauw: "50 miljoen euro verlies voor Brugse horeca, alleen in maart al"

Marketingcampagne voor getroffen hoteliers

Volgens Toerisme Oostende zijn nu al twee op de drie hotels momenteel gesloten. De resterende wachten wat af, maar mogelijk moeten ze volgen als de maatregelen nog verstrengen. Sommige hebben verplichtingen ten opzichte van touroperatoren, maar ook dat is moeilijk om na te komen gezien het soms om arrangementen inclusief restaurantbezoek.

"Onze volksgezondheid primeert nu, maar het is duidelijk dat deze coronacrisis een zeer zware impact heeft en zal hebben op de horecasector en een forse ondersteuning nodig zal zijn. De verloren kamers en diners kunnen immers niet terug gewonnen worden in de komende maanden. Toerisme Oostende zal een forse marketingcampagne klaarzetten om de horeca te ondersteunen van zodra de situatie zich normaliseert.

Brugge ondersteunt sector in moeilijkheden

Het schepencollege van Brugge heeft zich vandaag alvast gebogen op de penibele toestand van de hoteliers en de horecazaken en handelaars. Ze hebben een eerste pakket maatregelen besproken om die sectoren in nood toch een beetje het hoofd te kunnen bieden. Zo worden de terrastaksen, de taks op vermakelijkheden en logiestaksen in maart en april opgeheven worden. De invordering van de gemeentebelastingen wordt opgeschort tot de maand mei 2020

Een overzicht van deze en andere steunmaatregelen voor handelaars naar aanleiding van het coronavirus vindt men op www.brugge.be/coronavirus

Bekijk ook de beelden van de Burg in Brugge. Dat is de drukste toeristische plaats in de stad, maar vandaag loopt daar geen kat.