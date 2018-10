In Tielt is het “Groot Vlaams Wielerwoordenboek” voorgesteld, geschreven door de Tieltse schrijfster Ann De Creamer en sportcommentator Michel Wuyts.

De auteurs lichten sappige en spontane uitdrukkingen uit de wielrennerij op hun heel eigen humoristische manier toe. Wat is chasse patat, zwadderen, een waaier trekken of vierkant draaien? En wat is het West-Vlaamse “skarten"?. Het groot Vlaams Wielerwoordenboek staat bol van humor, anekdotes, spitsvondigheden, woordspelingen, kortom de auteurs geven er een snok aan.