"De coronabom nooit te boven gekomen". Kortrijkse horecazaak Pand.A sluit de deuren.

"Een zotzalige, fantastische, maar ook turbulente en uitdagende tijd kent vandaag een einde", is te lezen in een Facebookpost.

Pand.A is al vele jaren een stadscafé, gelegen in het Conservatoriumgebouw, open voor iedereen. Maar daar komt nu abrupt een einde aan. "Jammere feit is dat we de corona-bom op een cruciaal bloeimoment nooit goed te boven zijn gekomen. Ondanks de vele liefde, passie, visie, drive was het helaas niet meer mogelijk om dit mooie verhaal verder te zetten.," klinkt het in een Facebookpost.

Er komen heel wat ontgoochelde reacties op de verrassende sluiting: