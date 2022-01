De boom blijft: De Halve Maan laat historische esdoorn staan

De 65-jarige esdoorn op de rotonde, vlakbij brouwerij De Halve Maan in Brugge, mag dan toch blijven staan. De boom zou plaats moeten maken voor een antieke brouwketel, maar daar kwam heel wat protest tegen.

De Halve Maan benadrukt wel dat het nooit de bedoeling was om de boom te kappen, maar om hem te verplaatsen. Xavier Vanneste: “We betreuren de stemmingmakerij die bepaalde partijen lanceerden omtrent de toekomst van de boom, wat niet bevorderlijk was om tot een goede en duurzame oplossing te komen.” (lees verder onder de simulatie)

De Halve Maan contacteerde de voorbije maanden verschillende boomspecialisten om een objectieve en wetenschappelijk onderbouwde analyse te maken van de toestand van de boom. De resultaten van het onderzoek – die nog maar enkele dagen geleden binnen zijn - tonen aan dat de Esdoorn in goede gezondheid verkeert. “Het verplanten van een dergelijke boom zou mogelijk zijn, maar toch niet zonder risico voor wat betreft de overlevingskansen van de boom. Aangezien er voor het verplanten van de boom geen 100% garantie op overleven te vinden is, heeft de brouwerij beslist om verder te gaan in een alternatieve oplossing, en voor de antieke ketel een andere locatie te vinden."

Bekijk ook: