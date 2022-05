d'Arta bouwt windturbine op bedrijventerrein

Op het bedrijventerrein van d'Arta in Ardooie zijn de funderingswerken van de nieuwe windturbine gestart. In juni starten ze dan effectief met de opbouw ervan, zodat ze de windturbine in het najaar al kunnen gebruiken.

De windturbine zal een CO2-uitstoot van 3.700 ton per jaar vermijden. Daarmee past de windturbine in het Klimaatbeleidsplan om van West-Vlaanderen tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie te maken. Ook omwonenden kunnen mee investeren en genieten van de opbrengsten van windenergie via de aankoop van aandelen.

Groene stroom

De fundering van de nieuwe windmolen gebeurt in een 5-tal stappen. Eerst plaatsen ze de onderfundering, om daarna een bouwput uit te graven en een betonnen werkvloer te storten. Tot slot moeten ze de zone rond de fundering aanvullen met grond en moeten ze de fundering uitharden.

In juni komen de grote onderdelen zoals de wieken en gondel toe, waarna de opbouw kan beginnen. Aspiravi zal een windmolen bouwen van 120 meter hoog en wieken van 57 meter. Als alles volgens plan verloopt, kan de windturbine in het najaar in gebruik genomen worden.

Coöperanten van Aspiravi Samen cv met minimum vier aandelen, kunnen lokaal geproduceerde, groene stroom aankopen. Ze kunnen ook hun stroom opgewekt via zonnepanelen verkopen.

