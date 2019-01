Daphné Dumery legt als laatste de eed af

Zij is meteen de laatste West-Vlaamse burgemeester die dat nog moest doen en dat heeft alles te maken met het feit dat er in Blankenberge twee voordachtaktes waren. Met de eedaflegging van Daphné Dumery komt een einde aan de burgemeesterssoap in Blankenberge. Omdat er twee aktes waren met haar handtekening, liep Dumery kans om haar uitvoerende bevoegdheden kwijt te spelen. Maar door een tussenkomst van Vlaams minister Homans kan Dumery nu eindelijk de fakkel overnemen van oud burgemeester Ivan De Clerck. Daarmee is ze de laatste West-Vlaamse burgemeester die ingezworen wordt.

Lees ook: