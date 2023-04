Danser Senna Dewulf uit Izegem heeft een profcontract beet bij het Amerikaanse Tulsa Ballet. Hij is 19 en studeerde aan de Koninklijke Balletschool in Antwerpen. Daarna ging hij studeren in Rusland en Den Haag. Deze zomer vertrekt hij naar de Verenigde Staten.

Senna was vorige week vrijdag nog aan het repeteren voor een voorstelling in cultuurcentrum De Leest in Izegem. Je kent hem misschien van het programma The Greatest Dancer. In Oklahoma krijgt hij een contract van tien maanden. Na zijn opleiding in het klassiek ballet slaat hij nu een nieuwe weg in.

