Dansen op huwelijksfeesten mag weer vanaf 1 september

Dat verbod valt dus weg vanaf september en dus zullen de boekingen voor trouwfeesten weer op dreef komen. Zowel de trouwkoppels als de hele sector van feestzalen hebben op dit moment gewacht. Zo stond de agenda van Salons Saint Germain in Diksmuide aardig vol met huwelijksfeesten, maar alles stond onder voorbehoud. Nu er vanaf september weer gedanst mag worden, zullen alle boekingen massaal definitief vastgelegd worden, want dansen of niet dansen maakt het verschil.

Deejay Piet speelt uitgerekend vanavond weer eens op een huwelijksfeest, het eerste in vele maanden. Het bewuste koppel heeft hun huwelijk al drie keer uitgesteld. Pech voor het koppel vanavond, want nu mag er nog niet gedanst worden. DJ Piet:" We maken wat plezier aan tafel. Het is niet gemakkelijk als dj in die omstandigheden."

Inhaalbeweging en boekingen

Maar wie een huwelijk plant, moet bij de pinken zijn. Door alle uitgestelde huwelijksfeesten zullen heel wat feestzalen voor lange tijd volgeboekt zijn. Ook Open Huis in Staden maakt zich op voor de eerste huwelijksfeesten in lange tijd. Ook hier is men op een inhaalbeweging voorbereid. "Sommige koppels zijn wel creatief en staan open voor een andere invulling. Maar de meesten wachten liever tot ze weer kunnen trouwen en feesten volgens de oude traditie."