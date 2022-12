Danscafé De Schuure in Meetkerke terug open na explosie

Danscafé De Schuure in Meetkerke is terug open gegaan. De zaak was dicht sinds eind november, na een zware explosie in de woning ernaast. Het danscafé liep geen schade op en dus besliste de uitbater om de zaak weer te openen. Maar het ongeluk blijft nazinderen.

Eind november veroorzaakt een kapotte verwarmingsketel een explosie. De achtergevel van de woning wordt weggeblazen. De vrouw van Paul en zijn schoonzus lopen zware brandwonden op en liggen nog in het brandwondencentrum in Gent.

Uitbater Paul De Schepper is nog aangeslagen door wat er gebeurd is. "Ik ben nu aan het werk, maar toch in je achterhoofd denk je: we zitten met twee mensen die nog in het brandwondencentrum in Gent verblijven. Dat is natuurlijk niet zo gemakkelijk, maar we moeten verder."