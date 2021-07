Dansand palmt oud buitenzwembad van Oostende in

In Oostende is Dansand van start gegaan.

Het tweejaarlijkse festival voor dans en beweging van Kunstencentrum Kaap brengt het hele weekend dans, performances en muziek op het strand en verschillende andere verrassende locaties in de stad. Dansand palmt ook de site van het het voormalige openluchtzwembad in. Dat is het dit jaar het kloppend hart van het festival. Jongleur Michiel Deprez en acro-danser Ruben Mardulier brengen er hun voorstelling Nadar.

Dansand loopt nog tot zondag. Overdag kan je gratis binnen in de Dansbar.