Dana investeert 9 miljoen euro in Brugse vestiging

De Amerikaanse multinational Dana investeert in Brugge de komende 18 maanden meer dan 9 miljoen euro in machines en training om productie-, engineering- en technologische oplossingen te leveren voor het aandrijven van voertuigen en machines over de hele wereld.

Dana ontwikkelt, produceert en distribueert transmissiesystemen voor de auto-industrie en heeft in Brugge ruim 500 mensen in dienst. “Deze investering plaatst Dana’s langdurige betrokkenheid bij Brugge sinds 1969 in de schijnwerpers," zegt Roswitha Baeuml, General Manager van Dana België.

"Het geeft een duidelijke boodschap. We bouwen aan de toekomst en geven vorm aan de volgende generatie mobiliteitstechnologie. Niet alleen als productiefaciliteit gedurende de gehele productlevenscyclus, maar ook als technologiecentrum voor mechatronica- en elektrificatieoplossingen en heavy-duty transmissietechniek."

Het Dana Brugge Technology Center staat centraal in Dana's innovatienetwerk, dat verspreid is over negen landen en gezamenlijk meer dan 2.200 ingenieurs, technici en wetenschappers huisvest die zich toeleggen op baanbrekende innovaties voor de mobiliteitssector en voor industriële klanten. De investering zal ook zorgen voor extra jobs.