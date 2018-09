Dan toch uitbreiding varkenshouderij in Kemmel?

Hiervoor vroegen ze een afwijking aan bij minister van landbouw Schauvlieghe (CD&V). De nieuwe stal zou bijna 2.000 varkens huisvesten op amper 100 meter van woongebied, terwijl de wettelijke norm 350 meter is.

Klachten van de buurt

De buurt diende massaal klacht in, omdat ze vrezen voor extra uitstoot van geur en fijn stof. Ook het gemeentebestuur gaf negatief advies. De adviezen van de administratie waren bij de eerste dossiers telkens negatief, maar zonder grote aanpassingen werd het advies nu plots toch positief.

Ondanks het advies van de gemeente heeft de minister nu toch beslist om de uitzondering op haar eigen wetgeving toe te staan. Ze laat zelfs nog meer toe dan het advies van haar administratie wou toelaten. De administratie wou dit voor 10 jaar geven, terwijl de minister dit nu voor onbepaalde tijd toelaat.

Schepen verbouwereerd

Schepen van omgeving Wieland De Meyer licht toe: “Het is ongelooflijk dat de CD&V-minister dit toestaat. Blijkbaar weigert CD&V te luisteren naar inwoners, en volgt ze blindelings de belangen van de industriële landbouw. Als gemeente staan wij heel erg positief tegenover de landbouw. De afgelopen jaren vergunden we heel wat uitbreidingen, maar dit dossier kan echt niet. Zonder overleg zo’n dossier tegen de dorpskern tot drie maal toe indienen kan voor ons niet."

"De uitbreiding ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en tegen woongebied. Het dossier hangt met haken en ogen aan elkaar, en toch geeft de minister hier blindelings positief advies om haar eigen wetgeving niet te volgen. Zelfs de bewezen hogere uitstoot van fijn stof is voor haar niet belangrijk. De geuroverlast en de verhoogde uitstoot van fijn stof tegen woongebied, school,… kan voor ons niet. Ook de minieme aanplanting rondom is geen voorbeeld voor de gemeente. De weigering van de minister om te luisteren naar de inwoners en de gemeente is hallucinant."

Hoger beroep

De gemeente gaat in hoger beroep: "Als gemeente is dit voor ons een belangrijk dossier. Het was de eerste stap in dit dossier (de milieu-en bouwvergunning moeten nog aangevraagd worden bij de provincie), maar we gaan nu zeker in beroep tegen deze beslissing bij de raad voor vergunningsbetwistingen. Landbouwers moeten kunnen uitbreiden, maar niet op die manier, ten koste van heel wat inwoners in het dorp."