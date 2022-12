Dan toch geen vrachtwagenverbod in Staden

Staden laat dan toch het zwaar verkeer verder toe in het centrum. Wel komt er een snelheidsbeperking tot 30km per uur om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te vergroten.

Het gemeentebestuur wou een totaalverbod maar de lokale handelaars waren tegen omdat leveranciers 10 kilometer zouden moeten omrijden;

De snelheidsbeperking door het centrum van Staden komt er in het voorjaar. Om te controleren of chauffeurs zich er ook echt aan houden komt er dan in het najaar van 2023 een trajectcontrole. In de deelgemeente Oostnieuwkerke komt er wel een verbod op zwaar verkeer in de Roeselarestraat. De gemeente komt met enkel een snelheidsbeperking in het centrum van Staden de handelaars tegemoet.

Bekijk ook: