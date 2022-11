In Nederland spreken experts over een ware garnalenexplosie tussen Oostende en Vlissingen, met recordvangsten tot gevolg. Onze garnaalvissers zijn echter minder uitbundig. Zij spreken over een heel normaal en gewoon garnaalseizoen.

We treffen vandaag geen uitzonderlijk grote hoeveelheden garnalen op de Vistrap in Oostende aan. Van een zogenaamde garnalenexplosie voor onze kust kijken de vissersfamilies hier toch wel even vreemd op. De vangst voor deze periode van het jaar is zeker niet slecht maar ook niet buitengewoon. Ook milieuorganisatie Climaxi laat weten dat er van een garnalenexplosie voor onze Belgische kust geen sprake is. Maar over de kwaliteit van de beestjes bestaat geen twijfel, die is optimaal.