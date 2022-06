Dan toch aanvraag voor muziekfestival Frontnacht

De organisatoren van Frontnacht, een muziekfestival op de vooravond van de IJzerwake in Steenstrate, hebben dan toch een aanvraag ingediend bij de stad om het festival te kunnen organiseren.

De stad Ieper wil de aanvraag eerst grondig onderzoeken, Als er groepen zouden optreden die gelinkt zijn aan neonazistische organisaties, dan geeft de stad daar geen vergunning voor. Ieper geeft daar ten vroegste over twee weken uitsluitsel over.

Volgens sommigen zouden vooral Phil van Flak (Duitsland) en Flatlander (Nederland) banden hebben met een neonazistische beweging. De voorzitter van de IJzerwake zegt dat Frontnacht niets te maken heeft met nazisme of fascisme. "Als er een link is met het neonazisme, dan komen die groepen er niet in," zegt Wim De Witte.