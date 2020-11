Damme wordt WK-dorp tijdens kampioenschap in 2021

De stad Damme ligt op het parcours van de tijdritten, Huldenberg en Overijse op de Flandrien lus in de ritten in lijn. Alle officiële WK-dorpen spelen samen met de vier start- en aankomststeden (Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven) een prominente rol bij de 2021 UCI Road World Championships. Tijdens de kampioenschappen, die van 18 tot 26 september gehouden worden, komt er in elk officieel WK-dorp een fanzone en zorgt de gemeente zelf voor heel wat animatie voor de inwoners. In Damme passeren alle individuele tijdritten en de Team Time Trial Mixed Relay en dat alles van zondag 19 t.e.m. woensdag 22 september. “Dat precies de tijdritten door onze stad passeren, is bijzonder”, zegt burgemeester van Damme Joachim Coens. “Onze slogan is niets voor niets: Damme, geeft tijd voor ontspanning, ontdekking en ontplooiing. Dit zijn ook drie elementen die in deze discipline van het wielrennen terugkomen.”