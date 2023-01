Damme wil meer steun voor kosten door archeologische opgravingen

De stad Damme wil meer financiële steun voor onverwachte kosten door archeologische opgravingen. Onder de Monnikeredestraat is voor kerst nog een oude weg gevonden, eerder waren in de buurt al 140 skeletten opgedoken.

De werken waren voor kerstmis opnieuw stilgelegd voor onderzoek, maar dat kost telkens veel geld. Joachim Coens, burgemeester Damme: "We hebben al veel vertraging door meer opgravingen dan we ooit gedacht hadden. En uiteraard ook heel veel kosten. Het is de bouwheer, wij als stad, die de kosten moet dragen. We hebben dat ook al aangekaart aan de Vlaamse overheid dat dat heel veel is voor deze kleine Damse gemeenschap om dit zelf te dragen. Vandaar dat we ook rekenen op steun."

De kosten lopen ondertussen op tot één miljoen euro terwijl Damme slechts een kleine 150.000 euro had voorzien. Dankzij een nieuwe regeling zou Damme toch aanspraak kunnen maken op maximum een half miljoen euro van Vlaanderen.

