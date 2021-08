Damme vernieuwt dorpskern Sint-Rita

Het aanbestedingsdossier voorziet in een heraanleg van de bovenbouw van de Hoornstraat van de Lambrecht Bovijnstraat tot het Sint-Lievenspad en het plein aan de kerk en in de aanpassing van de afwatering. De investering wordt op 1,1 miljoen euro geraamd. De stad zal nu een aannemer zoeken. De uitvoering is voorzien in 2022.

Mobiliteit en gescheiden rioolstelsel

“Het centrum van Den Hoorn wordt vernieuwd met het oog op een verfraaiing van het openbaar domein, een aanpassing voor de veiligheid, vertraging van de mobiliteit en het scheiden van afval- en regenwater”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We voorzien in de dorpskern die zone 30 is, enkele snelheidsremmende maatregelen zoals een verkeersplateau, een andere type bestrating en een zo veilig mogelijke oversteekplaats nabij de lokale basisschool.”

Kerkplein

Ook het plein rond de kerk wordt aangepast. Er komt een speelplein op het verste deel van het dorpsplein. Het ontwerp voorziet ook veel groen en plaats voor ontmoeting. Alle voetpaden en parkeerstroken worden aangelegd in waterdoorlatend materiaal. De werken zullen ongeveer een jaar duren.