Damme pilootproject voor ophaling met containers

Damme test de komende tijd de ophaling van GFT uit, en een betaling per opgehaald gewicht. Alle huishoudens in de stad kregen daaromeen grijze container.

De grijze container zal dienen voor restafval. De inwoners betalen hoofdzakelijk per gewicht. “Hiermee ligt de klemtoon nog meer op het principe van de vervuiler betaalt”, zegt schepen voor milieu Bart Desutter. “Wie goed sorteert en composteert, zal het minst betalen.” De eerste ophaling is volgende week.

Er is ook een groene container, die is voor het afval van groenten, fruit en de tuin. Maar die container is niet verplicht. Voor dat afval betaal je tien cent per kilogram. De weging gebeurt met een chip die in de container zit.

De ophaling via de containers is een proefproject van intercommuncale IVBO. Die zal de ervaringen in Damme meenemen in de uitrol naar de andere gemeenten.