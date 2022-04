Damme boekendorp viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Om meer volk te lokken zet het dorp deze zomer meer in op extra toeristische en culturele evenementen.

Damme is het enige boekendorp dat nog overblijft in Vlaanderen. Enkel het Waalse Redu draagt nog die titel.

25 jaar na de start van het project merkt Damme echter wel dat de interesse voor boeken een stuk is gedaald. Er blijven nog weinig boekhandels over in Damme.