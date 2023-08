Damme-Brugge opnieuw geannuleerd

De grootste vrees in aanloop naar de zwemwedstrijd Damme-Brugge is werkelijkheid geworden. De noodgedwongen afgelasting komt er nadat er blauwalgen werden vastgesteld in de Damse Vaart.

Vorige week kon u al lezen dat blauwalgen mogelijk een spelbreker zouden zijn voor de 98ste editie van de zwemwedstrijd Damme-Brugge, de oudste openwaterzwemwedstrijd van Europa. Na meerdere metingen laat de Koninklijke Brugse Zwemkring nu ook officieel weten dat er dit jaar geen 98ste editie komt: "Bij het uitvoeren van deze controles werden er helaas over het ganse zwemtraject drijflagen van blauwalgen vastgesteld. Wij vinden het jammer om u te moeten meedelen dat de zwemdoortocht ook dit jaar niet kan doorgaan."

Opeenvolgende pech

Het is niet de eerste keer dat het zwemevenement, door uiteenlopende redenen, moet worden geannuleerd. Vorig jaar lag eendenkroos aan de oorzaak, en ook de twee jaren daarvoor kon het evenement niet doorgaan.

"Na de gemiste editie van 2022 (eendenkroos) hebben we dit jaar alles in het werk gesteld (met dank aan de Stadsdiensten van Brugge) opdat dit geen spelbreker zou worden dit jaar; het grote aantal inschrijvingen was voor ons dan ook een enorme opsteker en een duidelijk signaal dat de vraag naar openwaterzwemmen groeit! Spijtig genoeg krijgen we nu te maken met een andere spelbreker."

Meer info over de annulatie en gevolgen voor de deelnemers vind je hier.

