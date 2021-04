Daling ziekenhuisopnames, maar meer overlijdens

In de week van 3 tot en met 9 april werden elke dag gemiddeld 250,3 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 9 procent in vergelijking met een week geleden.

Momenteel liggen er 3.116 mensen met COVID in het ziekenhuis (+3 procent), van wie er 925 op de afdeling intensieve zorg liggen (+15 procent).

Gisteren meldden we dat de bedden in onze provincie alsmaar terug voller raken. Het aantal bevestigde besmettingen daalt wel nog altijd.

Tussen 31 maart en 6 april werden dagelijks gemiddeld 3.594 nieuwe coronabesmettingen geteld, wat een daling is met 24 procent op weekbasis. Daarbij moet wel nog altijd rekening worden gehouden met het gegeven dat ook het aantal afgenomen tests is gedaald (-27 procent). De positiviteitsratio is namelijk licht gestegen naar 8,2 procent.

In diezelfde week is ook het aantal overlijdens fors toegenomen. Er werden gemiddeld 41,1 coronadoden per dag geteld. Dat is een stijging met maar liefst 46,9 procent in vergelijking met een week eerder. In totaal zijn in België nu al 23.390 mensen om het leven gekomen na een coronabesmetting.

