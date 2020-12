Vorig jaar was het geboortecijfer nog licht gestegen maar dit jaar zijn er dat precies 10838. Alweer een daling met bijna 3 %. De daling geldt in alle provincies, behalve in Limburg en Vlaams-Brabant. De sterkste daling is er in Oost-Vlaanderen met ruim 3 %. In bijna 10 jaar tijd is het aantal geboorten in onze provincie met bijna 1100 gedaald.