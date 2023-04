Dalilla Hermans na haatcommentaren: "Schrikken, maar ik zet door, vol goesting"

Onder meer op Facebook, onder de post van burgemeester Dirk De fauw, en op Instagram kreeg Hermans heel wat racistische opmerkingen over zich heen. (Lees verder hieronder).

Toch is ze nog altijd gemotiveerd om ervoor te zorgen dat Brugge net als in 2002 Culturele hoofdstad van Europa wordt in 2030.

"Let your haters be your motivators"

"Ja, daar kan ik niet over liegen dat het nog altijd schrikken en slikken is als mensen zulke wrede, gemene, racistische dingen naar je hoofd slingeren gebaseerd op niets dan een pure haat. Dat gaat nooit leuk zijn", zegt Dalilla in een Instagrampost.

"Maar er is een zinnetje dat de hele dag door mijn hoofd spookt: ‘Laat je haters je motiveren. En dat is wat ik van plan ben om te doen, voor Brugge 2030, met een hart vol goesting. Misschien met een inbox vol bagger, maar met een hart vol goesting."

