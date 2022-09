Dakloze man onwel naar ziekenhuis in Oostende: politie zoekt getuigen

In Oostende onderzoekt de politie een incident met een dakloze, aan de volkstuintjes in de buurt van het rust- en verzorgingstehuis Drie Wilgen. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De dakloze man is bekend in de buurt, en zat in de buurt van een openbare barbecue-plaats op een bankje. Er was op dat aan de barbecueplaats een soort van buurtsamenkomst. De dakloze man werd plots onwel en viel neer. De hulpdiensten zijn verwittigd en de man moest meteen naar het ziekenhuis. Daar zou zijn toestand nu stabiel zijn.

Zinloos geweld?

De politie deed een buurtonderzoek en ging uit van een medische oorzaak. Maar op sociale media gaat ook rond dat de man belaagd is. Ze doet daarom nu een oproep naar getuigen op zoek naar extra informatie, om alle foute pistes uit te sluiten. Je kan kan ook anoniem contact opnemen met de Oostendse politie op het nummer 059/70 11 11.