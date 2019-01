Dak van zwembad Avelgem niet stabiel door sneeuw

De brandweer heeft het dak van het zwembad in Avelgem sneeuwvrij gemaakt. Het was niet meer stabiel door de sneeuw. De nieuwe burgemeester Lut Deseyn liet het gemeentelijk zwembad vanmorgen sluiten, door problemen met een metalen constructie die aan het plafond vastzit, net boven de kuip.

De constructie hangt vast met kabels, en één daarvan is losgekomen. De burgemeester wilde geen paniek zaaien maar dus ook geen risico’s nemen. Daarom is het zwembad voorlopig dicht. In de vooravond kwam de brandweer dan sneeuw ruimen.

Niet stabiel genoeg

Uit onderzoek bleek er een probleem met de stabiliteit van het dak. Hoelang het zwembad gesloten blijft, is niet duidelijk.