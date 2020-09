Dak- en thuislozenhuis verhuist tijdelijk in Oostende

Het Doorgroeihuis in Oostende verhuist in oktober tijdelijk naar de sportchalets op het Sluisplein aan de Spuikom in Oostende.

Daar zullen dak- en thuislozen deze winter opgevangen en begeleid kunnen worden. De huidige krappe infrastructuur laat dat niet toe om dat op een veilige manier te organiseren. Schepen Natacha Waldmann: “Tijdens de coronacrisis sloten veel voorzieningen hun deuren waardoor de problematiek van dakloosheid zeer zichtbaar was. Tegelijkertijd bleek het pand van het Doorgroeihuis niet coronaproof. Daarom verhuisden we naar de Torhoutsesteenweg. Tijdens de zomermaanden keerden we terug naar de initiële locatie, die beter aangepast was aan groepsmomenten. Maar omdat daar volgens de geldende richtlijnen slechts 7 en daarna 9 mensen konden overnachten, is deze situatie niet houdbaar met de winter voor de deur.”

Buurt wordt betrokken

De stad wil alles goed voorbereiden en de buurtbewoners betrekken. Ze worden geïnformeerd met een bewonersbrief. De verhuizing is gepland voor midden oktober.