Daikin zet activiteiten verder

Daikin Europe in Oostende zal zijn activiteiten verder zetten met respect voor de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers, weliswaar waar nodig tegen een lagere productiecapaciteit.

Op die manier vermijdt het bedrijf langdurige werkloosheid en verlaagde inkomens.

Verstrengde maatregelen

Het bedrijf zal naar aanleiding van de verstrengde maatregelen van de overheid (van dinsdagavond), de komende dagen de nodige maatregelen treffen om de arbeidsomstandigheden verder op punt te zetten in lijn met de overheidsrichtlijnen. Vandaag en morgen kunnen bepaalde medewerkers thuis blijven. Zij zullen dan later op het jaar één dag extra presteren.

HR Directeur Hilde Goossens: “De toelevering van de toeleveranciers blijft een belangrijke prioriteit om dagelijks op te volgen. Tot zolang we voldoende toelevering hebben, verkiezen wij om de continuïteit te verzorgen. Een bedrijf volledig sluiten is namelijk een zeer drastische en moeilijke beslissing. Maar een bedrijf heropstarten is dat nog veel meer.

Het merendeel van de maatregelen betreft het optimaliseren van de ‘social distancing’ op de werkvloer en in de ruimtes waar de medewerkers elkaar kunnen ontmoeten. Zo zullen alle werkposten zodanig worden ingericht dat de arbeiders zich op minstens 1,5m van elkaar bevinden.

Lees ook: