Daikin blijft Omikron (voorlopig) de baas

Veel bedrijven maken zich zorgen over de enorme uitval van personeel. De vijfde coronagolf met omikron zorgt op veel plaatsen voor hoog ziekteverzuim. In de zorg is dat soms tot 10 procent.

Bij één van de grootste productiebedrijven van Oostende houden ze ondertussen hun hart vast: bij Daikin werken 1.000 mensen, maar slechts 5 procent is afwezig.

Daikin is heel vroeg in de pandemie, twee jaar geleden, al begonnen met een covidteam én een eigen contacttracing op bedrijfsniveau. Er zijn al lang heel veel sanitaire veiligheidsmaatregelen en een zeer strikt beleid.

5 procent afwezigheid bij Daikin door covid is laag. Al weten ze hier natuurlijk niet of die cijfers ook volgende week nog goed blijven, want de piek van omikronbesmettingen is nog niet bereikt.

Elders zijn er wel gevolgen door het virus. Het socialistisch ziekenfonds Bond Moyson heeft haar kantoren tijdelijk gesloten, maar biedt wel nog online dienstverlening aan. En het penitentiair landbouwcentrum van Ruiselede is in lockdown tot eind volgende week.