Dagrecord sneuvelt, West-Vlaanderen kleurt donkerrood

In totaal raakten al 287.700 mensen besmet met het virus. Op dinsdag 20 oktober werd een nieuw dagrecord opgetekend, van 15.432 besmettingen. Het vorige dagrecord dateert van 16 oktober, en toen werden 12.969 besmettingen geregistreerd.

Per dag worden gemiddeld bijna 399 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 93 procent. Vrijdag waren er 585 ziekenhuisopnames. Momenteel liggen 4.061 (+11 pct) coronapatiënten in het ziekenhuis. Onder hen liggen 632 mensen op de intensieve zorgen (+10 pct). Het aantal overlijdens steeg tot 10.658. In de periode van 14 tot 20 oktober stierven elke dag 37,1 mensen aan COVID-19. Dat zijn er 12 meer tegenover de zeven dagen ervoor.

De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 17,5 procent.

De West-Vlaamse cijfers op kaart

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.