De verwachte volkstoeloop aan de kust is uitgekomen. Dagjestoeristen zochten massaal verkoeling op aan zee. De NMBS schaalde op het laatste moment op van zes naar acht treinen. In het water waagden zwemmers zich ook in onbewaakte zones.

Oostende heeft in september nog vier bewaakte zones. De redders slaagden er niet in om alle badgasten te overtuigen om in die stukken het water in te gaan. De horeca ontvangt de ongewone drukte in september met open armen. Nagenoeg alle hotels in Oostende zitten vol.

"De terrasjes zitten vol en er is heel wat volk", zegt Silke Beirens, schepen van Strandreddingsdienst. "Toch is het niet de ongelooflijke drukte die we hebben op een aangekondigde hittedag in de zomervakantie."